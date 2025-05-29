Kocaeli'de intihar girişimi: Benzinle kendini yakmaya çalıştı

Üstüne benzin dökerek kendini yakmak istedi, polis engel oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kişi ikna edildi.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Eline benzin bidonunu alan bir kişi, kendini yakmaya çalıştı. Üstüne benzin döken şahsı vatandaşlar ikna etmek için uzun süre dil döktü. Yaşanan panik anları çevrede endişeye neden olurken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.