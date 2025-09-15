Haberler

Kocaeli'de Hurdalıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Başiskele ilçesindeki hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çuhane Caddesi'ndeki hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler sonucu hurdalardan yükselen yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
