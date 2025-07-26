Kocaeli'de Gece Yangın Paniği: Alevler Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Gece Yangın Paniği: Alevler Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. Çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken alevler havadan görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanlarına yakın çalılık bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, alevler dronla görüntülendi. Görüntülere, yerleşim alanlarına yakın bölgede yükselen alevler yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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