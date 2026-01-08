Kuzey Marmara Otoyolu'nda fırtınanın etkisiyle tır devrildi: O anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın fırtına nedeniyle devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de gece saatlerinden etkili olan fırtına, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesi geçişinde de seyir halinde olan iki tır ve kamyonet, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, tırın devrildiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ