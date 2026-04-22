Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheliye yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KOCAELİ