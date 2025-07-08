Kocaeli'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Cip ile Asılı Kaldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir cip ev ile duvar arasında sıkışarak asılı kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, araç dikkatli çalışmalarla kurtarıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı cip, ev ile duvar arasında sıkışarak asılı kaldı.
Kaza Seymen mahallesinde meydana geldi. Z.A. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kayarak binanın duvarına çarptı. Askıda kalan araç için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dikkatli çalışmasıyla araç bulunduğu yerden kurtarıldı, sürücü Z.A. ise araçtan çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa