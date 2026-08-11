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Kandıra'da kaybolan Ümit Bay'ın cesedi Sakarya'da bulundu

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 gün önce girdiği denizden kaybolan Ümit Bay’ın cansız bedeni Sakarya sahilinde bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 gün önce girdiği denizden kaybolan Ümit Bay'ın cansız bedeni Sakarya sahilinde bulundu.

Pazar günü Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı plajında denize girdikten bir süre sonra dalgaların arasında kaybolan Ümit Bay'dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine ekipler Bay'ı aramak için çalışma başlattı. Ümit Bay'ın cansız bedeni, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Karaboğaz sahilinde bulundu. Bay'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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