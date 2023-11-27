Kocaeli'de Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kocaeli'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan L.A. (44), polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

KOCAELİ'de, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan L.A. (44), polis ekipleri tarafından yakalandı. L.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan L.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan L.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.A.'nın söz konusu suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi.