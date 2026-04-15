Çatı katında yangın paniği

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Atatürk Mahallesi 328. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çatı katında çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, vatandaşlar ise korkuya kapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

