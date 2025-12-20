Haberler

Camiye giren pitbull tedirginliğe neden oldu

Cuma namazı öncesinde Kocaeli'deki bir camiye başıboş pitbull cinsi köpeğin girmesi, cemaat arasında paniğe neden oldu. Cami içindeki köpek, vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Kocaeli'de cuma namazı öncesinde bir camiye başıboş pitbull cinsi köpeğin girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Cami içinde bir süre dolaşan köpek, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Olay, dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada meydana geldi. Tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
