Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Eş Tarafından Bıçaklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan Gülseren Gökdemir, hastanede hayatını kaybetti. Eşini bıçakladıktan sonra kendini de bıçaklayan Cemalettin Göldemir ise tedavi altında.

EŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan Gülseren Gökdemir, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gökdemir'in cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Eşini bıçakladıktan sonra kendini de bıçaklayan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Cemalettin Göldemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),