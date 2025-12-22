Haberler

Yük boşaltan kamyon askıda kaldı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafriyat dökümü sırasında geri kayarak askıda kalan kamyon, vinç ve iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan olmadı ve çalışmalar normale döndü.

Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi'ndeki hafriyat döküm sahasında çalışma yapan kamyon, yükünü boşalttığı sırada kontrolden çıktı. Geriye doğru kayan araç, yol kenarında askıda kaldı. Yaralananın olmadığı kazada, kamyonun kurtarılması için bölgeye vinç ve kepçe sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç, askıda kaldığı yerden güvenli şekilde çekilerek kurtarıldı.

Kamyonun kaldırılmasının ardından bölgedeki çalışmalar normale döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
