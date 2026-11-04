Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli’de arkadaşlarıyla şakalaşırken silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli’de arkadaşlarıyla şakalaşırken silahla vurulan genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’nin Derince ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sırada tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralanan 18 yaşındaki Emin Tuğrul Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sırada tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralanan 18 yaşındaki Emin Tuğrul Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte tabancayla şakalaştığı sırada silahın ateş alması sonucu Emin Tuğrul Öztürk (18) göğsünden yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün toprağa verilecek

Öztürk'ün cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Mersincik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacak! Volkan Demirel dönüyor

Yer yerinden oynayacak! Emre'nin ardından bir efsane daha dönüyor
Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış
ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
Zelenski’nin eski basın sözcüsü vatana ihanetle suçlandı

Bir zamanlar en yakınındaki isimdi! Şimdi vatana ihanetle suçlanıyor

İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren kazası sonrası bakan istifa etti

Ülkeyi yasa boğan facia sonrası beklenen istifa geldi
Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

Kabusları bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı

Arka tekere saklandı! Sürücü çıkaramayınca itfaiye çağırdı