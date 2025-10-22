Haberler

Kocaeli'de Alkollü Mekanda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'de Alkollü Mekanda Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Güncelleme:
İzmit'teki bir eğlence mekanında çıkan kavgada tabanca ile açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan ve caddeye taşan kavgada kimliği belirlenmeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki alkollü eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavgada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla O.C. ve H.S. vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından O.C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, H.S. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
