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Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı Kocaeli'de kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

KOCAELİ - Kocaeli'de kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı.

Kesim sırasında yaralanan Ramazan Dağ, "Ben kurbanın kafasını tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince de kolumu kaptırdım. Ciddi bir şeyim yok. 8 dikiş atıldı" şeklinde konuştu.

Elini kesen Hayrettin Usta ise, "Elimi şeritle kestim. Kemik keserken oldu. Kestiğimiz hayvan büyükbaştı" dedi.

Hayvanın bir anlık hareketinin derisini sıyırdığını ifade eden Ömer Vural da, "Hayvanı boğazlarken bir anda döndü. Deriyi sıyırdı. Bıçakla kesme yok. Büyükbaş hayvandı, zapt etmek zor" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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