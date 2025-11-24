Kocaeli Adliyesi'nde Hırsızlık Skandalı: Personel Tutuklandı

Kocaeli Adliyesi'nde suç delillerinin yer aldığı adli emanet bürosundan ziynet ve döviz çaldığı tespit edilen personel tutuklandı.

Olay, 11 Kasım günü meydana geldi. Adliyedeki emanet bürosunda yardımcı personel olarak çalışan B.B.'nin işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen memurlar, ziynet ve kıymetli eşya sayımı yaptı. Yapılan sayımlarda bir kısım ziynet eşyasının ve paranın yerinde olmadığı tespit edildi. Yaşanan olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açarak B.B. hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen ekipler, B.B.'yi bir gün sonra Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 görevliye adli soruşturma açıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yardımcı hizmet sınıfında çalışan B.B.'nin 11 Kasım'da öğleden sonra işe gelmediği ve bu durumdan şüphelenilerek aynı gün tutanak tutulduğu ifade edilerek, adli emanet deposunda adli emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ve Y.A. ile yazı işleri müdürü F.Ş. tarafından ziynet ve kıymetli eşya sayımı yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yapılan bu sayım sırasında bir kısım ziynet eşyası ve paranın yerinde olmadığının tespit edildiği vurgulanarak, B.B. hakkında soruşturma açıldığı, 12 Kasım'da Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakalandığı ve "kamu kurumundan hırsızlık" eylemi sebebiyle tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli Adliyesi emanet deposunda görevli olan emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ile Y.A. ve yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında adli yönden soruşturma başlatılmıştır. Disiplin yönünden tüm görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Adli emanet memuru Ç.E. hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Kocaeli Adliyesi emanet deposunun tüm sayım ve kontrol işlemleri yapılmaktadır. Adli emanet deposundaki görevliler hakkında adli ve idari yönden soruşturmalar devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir." - KOCAELİ