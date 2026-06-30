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Traktöre bağlı ilaçlama motorunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Traktöre bağlı ilaçlama motorunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan traktöre bağlı holder cihazının altında kalan 3 çocuk annesi Havva Yaylı hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan traktöre bağlı holder (ilaçlama motoru) cihazının altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Süngüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.Y. idaresindeki traktörün kontrolden çıkması neticesinde bağlı olduğu holder Havva Yaylı'nın üzerine devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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