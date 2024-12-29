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KLM Uçağı Norveç'te Acil İniş Yaptı, Pistten Çıktı

KLM Uçağı Norveç'te Acil İniş Yaptı, Pistten Çıktı
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Hollanda Kraliyet Havayolları'na ait yolcu uçağı, Norveç'in Torp Sandefjord Havalimanı'na acil iniş yaptı ancak iniş sırasında pistten çıkarak çimlere indi. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Norveç'e acil iniş yapan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait yolcu uçağı pistten çıktı.

Norveç-Hollanda seferini yapan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait yolcu uçağı, acil iniş için Norveç'in başkenti Oslo'nun yaklaşık 150 kilometre güneyindeki Torp Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak, iniş sırasında pistten çıkarak çimlerin üzerinde durabildi.

Norveç polisi, uçakta 176 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu ve hepsinin güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildiğini açıkladı. KLM ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Öte yandan Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpan yolcu uçağında bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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