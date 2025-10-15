Evladının gözü önünde babayı darbettiler, kızının sesinin titrediği anlar kamerada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde 12 Ekim'de dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre; A.D. ve B.D. ile V.K. arasında tartışma çıktı.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE BABAYI DARBETTİLER

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 şahıs, komşuları V.K.'yi sopa ve av tüfeğinin dipçiğiyle darp etti. Kızının gözü önünde darbedilen ve yaralanan baba, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

KIZININ KORKUDAN SESİ TİTREDİ

Kızının ağlayarak çektiği görüntülerde sesi titreyerek, "Silahı çekti götürüyor. Silahı elinde kaçıyor. Sopayla vurdular babama, kafası kanıyor" dediği duyuldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan iki şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce serbest bırakıldı.