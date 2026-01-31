Mardin'de toplu taşıma aracından düşen yolcu yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu taşıma aracından düşen yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı'nda Veysi Yıldırım (60) isimli vatandaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle toplu taşıma aracından düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan Veysi Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN