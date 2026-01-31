Haberler

Mardin'de toplu taşıma aracından düşen yolcu yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu taşıma aracından düşen 60 yaşındaki Veysi Yıldırım yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu taşıma aracından düşen yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı'nda Veysi Yıldırım (60) isimli vatandaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle toplu taşıma aracından düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan Veysi Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Mersin'i vuran selden görüntüler! Canlarını zor kurtardılar

Şehri yıkan selin geldiği anlar! Araç yüzünden canlarından oluyorlardı