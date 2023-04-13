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Kızıltepe'de 6. kattan düşen 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kızıltepe'de 6. kattan düşen 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6. kattan düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6. kattan düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 513 Sokak'ta 14 yaşındaki Beritan B., 6 katlı bir binanın teras katından bilinmeyen nedenle düştü. Kızın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Beritan B.'nin cansız bedeni, otopsi için Mardin'e götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Mardin 3. Sayfa Haberler

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