Kızıldeniz'de Patlama: 24 Denizci Kurtarıldı, 2 Kayıp

Kızıldeniz'de Yemen açıklarında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü tanker gemisinde meydana gelen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığını korumakla görevli Avrupa Birliği (AB) misyonu Aspides tarafından yapılan açıklamada, Kamerun bandralı MV Falcon adlı gemide henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın sonrasında mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Açıklamada, belirlemelere göre yangının geminin yüzde 15'ini etkisi altına aldığı aktarılırken, LNG dolu tankerde daha fazla patlama riski olması nedeniyle bölgedeki gemilere MV Falcon'dan güvenli bir uzaklıkta durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mürettebattaki 26 kişiden 24'ü kurtarıldı

Gemide 26 mürettebatın kurtarılması için operasyon başlatıldı. Aspides, şimdiye kadar 24 denizcinin yakınlarda seyreden iki ticaret gemisi tarafından kurtarıldığını bildirdi. Açıklamada, mürettebat üyelerinden birinin gemide kaldığı, diğer kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Buna ek olarak, olay yerine yakın bir yere bir Yunan firkateyninin ve bir Fransız gözlem uçağının gönderildiği duyuruldu.

"Husi saldırısı olduğu düşünülmüyor"

İngiliz güvenlik şirketi Ambrey gün içinde yaptığı açıklamada, MV Falcon'daki patlamanın, geminin Umman'ın Sahar Limanı'ndan Cibuti'ye gerçekleştirdiği yolculuk sırasında Yemen'in Ahwar bölgesinin yaklaşık 60 deniz mili güneydoğusunda meydana geldiğini duyurmuştu. Açıklamada, patlamanın ardından yardım çağrısı yapıldığı belirtilirken, olayda Yemen'deki İran destekli Husilerin bir rol oynayıp oynamadığına da değinilmişti. Ambrey, tankerin Husilerin hedef profiline uymadığının düşünüldüğünü açıklamıştı. Deniz güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamalarda bölgede füze veya insansız hava aracı (İHA) tespit edilmediği aktarıldı. Husi yetkililer tarafından yapılan açıklamada da, saldırıyla ilişkilerinin bulunmadığı aktarıldı. - SANA