Haberler

Kızıldeniz'de Patlama: 24 Denizci Kurtarıldı, 2 Kayıp

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıldeniz'deki MV Falcon adlı tanker gemisinde meydana gelen patlama sonrası 26 kişilik mürettebatın 24'ü kurtarıldı. Yangın nedeniyle gemideki yangın riskine karşı çevredeki gemilere uyarıda bulunuldu.

Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığını korumakla görevli Avrupa Birliği (AB) misyonu Aspides tarafından yapılan açıklamada, Yemen açıklarında bir patlamanın yaşandığı Kamerun bandralı tanker gemisi MV Falcon'daki 26 kişilik mürettebattan 24 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin gemide kaldığı ve 1 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Kızıldeniz'de Yemen açıklarında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yüklü tanker gemisinde meydana gelen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kızıldeniz'deki gemi taşımacılığını korumakla görevli Avrupa Birliği (AB) misyonu Aspides tarafından yapılan açıklamada, Kamerun bandralı MV Falcon adlı gemide henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın sonrasında mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Açıklamada, belirlemelere göre yangının geminin yüzde 15'ini etkisi altına aldığı aktarılırken, LNG dolu tankerde daha fazla patlama riski olması nedeniyle bölgedeki gemilere MV Falcon'dan güvenli bir uzaklıkta durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Mürettebattaki 26 kişiden 24'ü kurtarıldı

Gemide 26 mürettebatın kurtarılması için operasyon başlatıldı. Aspides, şimdiye kadar 24 denizcinin yakınlarda seyreden iki ticaret gemisi tarafından kurtarıldığını bildirdi. Açıklamada, mürettebat üyelerinden birinin gemide kaldığı, diğer kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Buna ek olarak, olay yerine yakın bir yere bir Yunan firkateyninin ve bir Fransız gözlem uçağının gönderildiği duyuruldu.

"Husi saldırısı olduğu düşünülmüyor"

İngiliz güvenlik şirketi Ambrey gün içinde yaptığı açıklamada, MV Falcon'daki patlamanın, geminin Umman'ın Sahar Limanı'ndan Cibuti'ye gerçekleştirdiği yolculuk sırasında Yemen'in Ahwar bölgesinin yaklaşık 60 deniz mili güneydoğusunda meydana geldiğini duyurmuştu. Açıklamada, patlamanın ardından yardım çağrısı yapıldığı belirtilirken, olayda Yemen'deki İran destekli Husilerin bir rol oynayıp oynamadığına da değinilmişti. Ambrey, tankerin Husilerin hedef profiline uymadığının düşünüldüğünü açıklamıştı. Deniz güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamalarda bölgede füze veya insansız hava aracı (İHA) tespit edilmediği aktarıldı. Husi yetkililer tarafından yapılan açıklamada da, saldırıyla ilişkilerinin bulunmadığı aktarıldı. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
Her şey 2 dakika içerisinde oldu! Beşiktaş'a Dolmabahçe'de şok

Dolmabahçe'de büyük şok! Her şey 2 dakikada değişti
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı beğenen şahıs gözaltına alındı

Türk bayrağına saygısızlık affedilmedi! O paylaşımlara gözaltı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.