Kayseri'de Kız Meselesi Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Arzum Sokak'ta bulunan bir parkta meydana gelen olayda, M.A.D. ve F.D. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.D. ve F.D. bıçakla yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla M.A.D. ve F.D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı