Kıyıköy'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 4 gün denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ