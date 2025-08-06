Kıyıköy'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı

Kıyıköy'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için yapılan uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 4 gün denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı

18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından vahşice öldürüldü

Saliha'yı da koruyamadık! Kadın cinayetleri Meclis'e kadar uzandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.