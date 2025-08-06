Kıyıköy'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için yapılan uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 4 gün denize girmesi yasaklandı.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 6-9 Ağustos tarihleri arasında denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa