Kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - Esenyurt'ta kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre N.Y. isimli kadın, eşi Y.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince kadın, eşini göğsünden bıçakladı. Tartışmada seslerin yükselmesi nedeniyle komşular, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yakalayarak gözaltına aldı. 42 yaşındaki 3 çocuk babası Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Y.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan gözaltına alınan 38 yaşındaki N.Y. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.