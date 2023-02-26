Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
İSTANBUL - Esenyurt'ta kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre N.Y. isimli kadın, eşi Y.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince kadın, eşini göğsünden bıçakladı. Tartışmada seslerin yükselmesi nedeniyle komşular, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yakalayarak gözaltına aldı. 42 yaşındaki 3 çocuk babası Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Y.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan gözaltına alınan 38 yaşındaki N.Y. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Mahallesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title