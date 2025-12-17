Haberler

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçiren hükümlü yakalandı

Konya'da 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak' suçundan aranan D.Y., Muş'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

MUŞ (İHA) – Konya'da "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak" suçundan aranan şahıs Muş'ta yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez ilçede bir şahıs yakalandı. Merkez ilçesi Üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Muş merkez nüfusuna kayıtlı D.Y. isimli şahsın, Konya Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası kararıyla "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlarca tutuklanmasına karar verilen D.Y., Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
