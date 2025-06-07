Kırşehirli uzman çavuş ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş Haydar Aslan Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; Kırşehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aslan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Bornova ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Aslan için ailesi Ahi Evran Cami avlusunda helallik istedi. Kılınan cenaze namazının ardından Dulkadirli köyünde yer alan aile mezarlığına Aslan'ın cenazesi defnedilirken, eşi Ecemnur'un cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi. Yakında düğünü olacağı öğrenilen merhum Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan uzun süre ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Çiftin 2024 doğumlu çocukları A.A. ise kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.