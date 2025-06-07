Kırşehirli Uzman Çavuş ve Eşi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kırşehirli Uzman Çavuş ve Eşi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında Kırşehir nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti. Haydar Aslan, memleketinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehirli uzman çavuş ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Uzman Çavuş Haydar Aslan Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; Kırşehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aslan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Bornova ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Haydar Aslan için ailesi Ahi Evran Cami avlusunda helallik istedi. Kılınan cenaze namazının ardından Dulkadirli köyünde yer alan aile mezarlığına Aslan'ın cenazesi defnedilirken, eşi Ecemnur'un cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi. Yakında düğünü olacağı öğrenilen merhum Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan uzun süre ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Çiftin 2024 doğumlu çocukları A.A. ise kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - 3.Sayfa
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Kahramanmaraş'ta 1500 yıllık taban mozaiği bulundu

Tam 1500 yıllık! Antik kentte heyecanlandıran buluş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.