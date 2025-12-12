Kırşehir'de jandarma yol kontrolünde uyuşturucu hap ele geçirdi

Kırşehir'de otoban çıkışında gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında durdurulan bir araçta sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara- Kırşehir Otoban çıkışı mevkiinde rutin yol kontrolü esnasında, şüpheli hareketler sergileyen T.K. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ile 78 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR