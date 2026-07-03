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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde durdurulan bir otomobil ile araç içerisinde bulunan şüpheliler ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 53 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda D.S. ve Ş.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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