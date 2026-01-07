Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, 1 tutuklama

Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 57,41 gram uyuşturucu ile 4 gram uyarıcı madde bulunuyor. Şüphelilerden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, kent merkezinde farklı caddelerde durdurulan H.K., S.Ç., M.Ö., D.Ç., S.B. ve A.Ç.'nin üst ve ikamet aramalarında toplam 57,41 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de bir otomobilde yapılan aramada ise 4 gram uyarıcı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ö., E.İ.Ö., R.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

Haberler.com
500

