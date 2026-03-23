Kırşehir'de peçete içinde uyuşturucu çıktı

Kırşehir il jandarma komutanlığı ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişi üzerinden peçete içerisinde uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yaya olarak yürüyen M.K. isimli şahıs, devriye aracını gördüğü sırada cebinden beyaz bir madde atarak kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerince kovalanan şahıs, bir süre sonra yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada peçete içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı