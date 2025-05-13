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Kırşehir'de Terörle Mücadele Operasyonları Sonucu 2 Tutuklama

Kırşehir'de Terörle Mücadele Operasyonları Sonucu 2 Tutuklama
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Kırşehir'de Nisan ayı asayiş bilgilendirme raporuna göre, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplam 6 operasyonda FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK hedef alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Nisan ayı asayiş bilgilendirme raporları açıklandı. Rapora göre terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de 2025 yılı içerisinde terörle mücadele kapsamında FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik toplam 6 operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik 1, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4, PKK/KCK terör örgütüne yönelik ise 1 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve halkın huzuru için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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