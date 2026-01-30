Haberler

Kırşehir'de Anadolu Mirası Operasyonu: 14 adet tarihi eser ele geçirildi

Kırşehir'de Anadolu Mirası Operasyonu: 14 adet tarihi eser ele geçirildi
Güncelleme:
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında, tarihi eser niteliğindeki 14 adet heykel ve mimari parça ele geçirildi. Operasyonda Y.Ö. ve A.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve A.C.'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satacakları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Artuklu Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 14 adet heykel ve mimari parça ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı. - KIRŞEHİR

