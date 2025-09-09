Kırşehir'de Ruhsatsız Silahlarla 5 Kişi Yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafında yapılan uygulamada, aracın ruhsatsız silah ele geçirilen sürücü ve 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze yakın bölgede uygulama yaptı. Bir araçta 1 pompalı tüfek, 4 fişek ve 1 tabanca, aynı bölgede şüpheli 4 kişinin üst aramasında ise 3 tabanca ve 413 fişek ele geçirildi. Tüfek, tabanca, fişeklere el konurken, 5 kişi hakkında işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR