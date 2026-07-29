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Kırşehir’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kırşehir’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terme Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre aniden yola fırlayan M.K.'ya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 40 ACT 182 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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