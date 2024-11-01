Kırşehir'de Kopya Düzenekleriyle Sınava Giren Şahıs Yakalandı

Kırşehir'de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) E-Sınavı'na kopya düzeneği ile girmeye çalışan şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ehliyet sınavında kopya çekmek amacıyla kullanılan çeşitli cihazlar ele geçirildi. Sınava giren H.B.'nin üst aramasında internet üzerinden bağlantı kurabilen 1 mobil WiFi cihazı, 1 casus kulaklık, 1 düğme şeklinde gizlenmiş kamera ve sim kart entegre edilmiş kredi kartı görünümünde bir cihaz bulundu. Söz konusu düzeneklerin sınav sırasında kopya çekmeye yönelik olarak özel olarak hazırlandığı belirtildi. H.B. hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a göre adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR