Kırşehir'de Kayıp Küçükbaş Hayvanlar Jandarma Ekiplerince Bulundu
Kaman ilçesinde kaybolan 18 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmaları sayesinde bulundu ve sahibine teslim edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Meryemkaşı köyünde kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.K., küçükbaş hayvanlarının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışması başlattı. Karadan yapılan çalışmaların yanı sıra dron ile havadan da destek verildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, köy yakınlarında bulunan kullanılmayan bir ağılda inceleme yapan ekipler, kayıp olduğu bildirilen 3 koç, 6 kuzu ve 9 koyun olmak üzere toplam 18 küçükbaş hayvanı sağ olarak buldu.

Hayvanlar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
