Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu: silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, M.T.E. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 34 kenevir tohumu, 5 tarihi eser niteliğinde obje, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 228 tane 9 milimetre tabanca fişeği, 25 tane 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli M.T.E., hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR