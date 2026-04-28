Kırşehir'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında A.Ş., M.A.Ç., İ.O.Y., O.K., M.U., O.G., Ş.T. ve Y.D. izinsiz kazı yaptıkları sırada yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada; 1 dalgıç motor, 45 metre uzunluğunda su tahliye borusu, 4 litre benzin, 3 adet balyoz, 2 keser, 1 kazma, 1 testere, 1 bıçak, 1 şarjlı matkap ve 1 levye ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
