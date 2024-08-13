Kırşehir'de Jeep Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Kırşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği jeep takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Ankara - Kırşehir karayolu 165. kilometresinde meydana geldi. B.Ş., yönetimindeki 10 AFZ 092 plakalı jeep, Ankara'dan Kayseri istikametinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile E.Ş.; ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkararak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR