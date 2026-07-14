Kırşehir'de bahçeye ekili kenevir ele geçirildi
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin bahçesine ekili halde bulunan 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bahçeye ekili halde bulunan 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda M.K., H.K. ve H.Y.'nin bahçelerine kenevir ektiği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelilere ait bahçede gerçekleştirilen aramada, ekili halde bulunan 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K., H.K. ve H.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR