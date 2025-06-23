Kırşehir'de Jandarma, Bizans Dönemine Ait Mezarı Ele Geçirdi

Kırşehir'de Jandarma, Bizans Dönemine Ait Mezarı Ele Geçirdi
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar steli bulundu. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar steli ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargın köyü yakınlarında yol kontrolü yaptı. Uygulama sırasında M.A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, 56 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğinde bir mezar steli bulundu. Tarihi eser niteliğindeki stelin, Kırşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Sürücü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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