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İşçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

İşçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı
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Kırşehir'de aynı fabrikaya işçi taşıyan iki servis aracının ışıklarda çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kırşehir'de aynı fabrikaya işçi taşıyan iki servis aracının ışıklarda çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Özbağ beldesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarda duramayan 40 ACK 153 plakalı işçi servisi, önünde bekleyen 40 ADA 253 plakalı işçi servisine çarptı. Kazada araçlardaki 20 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, tedbir amaçlı ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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