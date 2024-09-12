Kırşehir'de Huzur Uygulaması: Kurusıkı Tabanca ve Kelebek Bıçak Ele Geçirildi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaklarda ve parklarda huzur uygulaması yaptı.

71 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada kurusıkı tabanca, 4 fişek, 1 kelebek bıçak ve 1 aranan kişi yakalandı. 'Huzurlu Sokaklar ve Parklar' uygulamasında denetime çıkan ekipler, çevreye rahatsızlık veren kişiler üzerine çalışma yürüttü. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren polisler yaptıkları çalışmalarda; parklarda alkol aldıktan sonra vatandaşlara rahatsızlık veren 5 kişi hakkında kabahatler kanunundan işlem yaptı. Motosikletli yapılan trafik denetimlerinde ise 25 sürücüye 115 bin 389 TL ceza kesildi. 1 kişinin ise sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Vatandaşlar kentin güvenliğini sağlamak için uygulama yapan ekiplere teşekkür etti. - KIRŞEHİR