Kırşehir'de Huzur Uygulaması: Kurusıkı Tabanca ve Kelebek Bıçak Ele Geçirildi
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaklarda ve parklarda huzur uygulaması yaparak kurusıkı tabanca, fişek, kelebek bıçak ele geçirdi. Ayrıca aranan bir kişi yakalandı ve çevreye rahatsızlık veren kişilere işlem yapıldı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaklarda ve parklarda huzur uygulaması yaptı.
71 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada kurusıkı tabanca, 4 fişek, 1 kelebek bıçak ve 1 aranan kişi yakalandı. 'Huzurlu Sokaklar ve Parklar' uygulamasında denetime çıkan ekipler, çevreye rahatsızlık veren kişiler üzerine çalışma yürüttü. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren polisler yaptıkları çalışmalarda; parklarda alkol aldıktan sonra vatandaşlara rahatsızlık veren 5 kişi hakkında kabahatler kanunundan işlem yaptı. Motosikletli yapılan trafik denetimlerinde ise 25 sürücüye 115 bin 389 TL ceza kesildi. 1 kişinin ise sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.
Vatandaşlar kentin güvenliğini sağlamak için uygulama yapan ekiplere teşekkür etti. - KIRŞEHİR