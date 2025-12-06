Haberler

Faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Çayağazı köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayı sonrasında jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. 7 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Operasyonda altın ve nakit para ele geçirildi.

Kırşehir'in Merkez ilçesine bağlı Çayağazı köyünde Ağustos ayında meydana gelen evden hırsızlık olayı, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı araştırmada şüpheli albümünden bin kişinin sorgulandığı, 350 aracın ise PTS kayıtlarının incelendiği belirtildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli tespit edildi. Belirlenen 4 farklı adrese ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınarak Kırşehir'e getirildi.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerden 2 tam altın, 1 yarım altın, 6 adet çeyrek altın, 5 bin TL ve 400 dolar para ele geçirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.