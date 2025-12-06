Faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı: 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kırşehir'in Merkez ilçesine bağlı Çayağazı köyünde Ağustos ayında meydana gelen evden hırsızlık olayı, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından yürütülen geniş çaplı araştırmada şüpheli albümünden bin kişinin sorgulandığı, 350 aracın ise PTS kayıtlarının incelendiği belirtildi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli tespit edildi. Belirlenen 4 farklı adrese ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınarak Kırşehir'e getirildi.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerden 2 tam altın, 1 yarım altın, 6 adet çeyrek altın, 5 bin TL ve 400 dolar para ele geçirildi. - KIRŞEHİR