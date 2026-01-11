Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandılar

Haberler

Kırşehir'de ehliyet sınavına giren iki kişi, kopya çekmek amacıyla gizli kamera ve mobil Wi-Fi cihazlarıyla yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir'de ehliyet sınavına giren 2 kişi, kopya düzeneği ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, T.A. ve A.B. kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenekle sınava girmeye çalıştıkları belirlendi. Şahısların yapılan detaylı üst aramasında 2 adet gizli kamera, 2 adet mobil Wi-Fi cihazı ve 2 adet casus kulaklık ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kopya düzeneğini organize eden şahsın S.Ş. olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
