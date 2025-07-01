Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniği İle Usulsüzlük Yapıldığı Belirlendi

Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniği İle Usulsüzlük Yapıldığı Belirlendi
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında kopya düzenekleri ile usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde çeşitli kopyalama cihazları ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mucur ilçesindeki Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilen sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanılarak kopya çekilmesini engellemek amacıyla denetim yaptı. Yapılan kontrollerde, sınava giren adaylardan M.S. ve E.Ö.'nün kulak içi kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptıkları tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, sınavda kopya çekmek amacıyla kullanıldığı belirlenen kulaklık, düğme şeklinde 2 gizli kamera, kredi kartı görünümlü içine sim kart entegre edilmiş 2 kartlık, sim kart ve 4 adet mobil wifi cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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