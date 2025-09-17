Kırşehir'de Düşme Sonucu Bıçağı Karnına Saplanan Genç Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde kablo tamiri yaparken dengesini kaybederek düşen genç, cebindeki bıçağın karnına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki İ.Ç. evde kablo tamiri yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında cebindeki bıçağın karnına saplanmasıyla ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İ.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR