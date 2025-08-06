Kırşehir'de Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Kırşehir'de Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
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Kırşehir'de trafiği tehlikeye atan bir sürücüye, polis ekipleri tarafından 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift atan sürücüye, polis ekiplerince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde bir aracın drift yaptığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu, drift yaptığı belirlenen otomobilin sürücüsü Ö.Ş. tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 46 bin 392 lira ceza kesildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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