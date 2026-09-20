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Kırşehir'de depo çatısında tamir yaptığı iddia edilen kişi düşerek hayatını kaybetti.

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Kırşehir'de depo çatısında tamir yaptığı iddia edilen kişi düşerek hayatını kaybetti.
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Kırşehir'in Güneykent bölgesindeki bir depoda çatı tamiri yaptığı iddia edilen kişi, dengesini kaybederek yüksekten düşüp ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; polis inceleme başlattı.

Kırşehir'de bir depoda çatı tamiri yaptığı iddia edilen kişi, düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Güneykent bölgesinde bulunan bir depoda meydana geldi. İddiaya göre çatı tamiri sırasında dengesini kaybederek yüksekten düşen H.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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